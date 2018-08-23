Погода в Крыму на 23 августа: днем жара до +34
В Крыму 23 августа на полуострове будет сухо и ясно. Дожди в ближайшие дни не ожидаются.
В ближайшие трое суток (с 23 по 25 августа – Авт.) в Крыму будет по-прежнему сухо и жарко. Умеренный северо-восточный ветер местами усилится до 15 м/с. Ночью температура воздуха составит 13…18, на побережье 19…24; днем 29…34, в горах 21…26, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
В Севастополе 23 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17…19, днем 30…32.
Объявлен режим чрезвычайной пожарной опасности.
Как водичка?
В Феодосии 25, Алуште 25, Ялте 25, в Севастополе 23-25, Евпатории 24, Черноморском 24. В Керченском проливе 24. В Азовском море 24.
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»