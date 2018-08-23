Воды не будет. Какие улицы в Симферополе 23 августа попали под отключения

СЕГОДНЯ 08:50 2018-08-23T08:51:45+03:00

Вода в кранах появится к 18.00

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Часть жителей крымской столицы в Симферополе 23 августа останутся без воды. Подачу живительной влаги прекратили с 8.00.

- Под отключения попали абоненты по ул. Набережная, №61-67, Набережная, №75, ЖК «Гагаринский», Дзержинского, Г. Морозова, Шполянской, Декабристов, Тренева, Б. Хмельницкого, бул. Франко, - уточнили в пресс-службе администрации Симферополя. - Водоснабжение микрорайона «Москольцо» будет осуществляться со сниженным давлением.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Подачу воды возобновят к 18.00.

До этого времени горожане смогут набрать воду с автоцистерны. Подвоз питьевой воды организуют с 11.00 до 13.00. Водовозка будет находиться на ул. Набережная, 75.