Рекордное число первоклашек. В Симферополе в 1 класс пойдут 5,5 тысячи детей
В этом году в школах будут учиться больше 43,7 тысячи человек
Первый звонок в Симферополе прозвенит в 48 школах.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе на праздничную линейку 1 сентября придут 5,5 тысячи первоклассников. Такое число деток приняли в этом году в школу.
- В этом году в первые классы у нас поступило рекордное число первоклассников, - сообщила начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина. – Всего в 48 школах будут учиться больше 43,7 тысячи человек. Это на 1133 ребенка больше, чем в прошлом году.
Первый звонок прозвенит в субботу, 1 сентября. Переносить торжественную линейку на другой день школы не будут.
Напомним, в Симферополе строят новую школу на 1100 мест. Находиться она будет в районе Евпаторийского шоссе.