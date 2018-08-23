Рекордное число первоклашек. В Симферополе в 1 класс пойдут 5,5 тысячи детей

СЕГОДНЯ 10:59 2018-08-23T11:07:38+03:00

Первый звонок в Симферополе прозвенит в 48 школах. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В этом году в школах будут учиться больше 43,7 тысячи человек

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В Симферополе на праздничную линейку 1 сентября придут 5,5 тысячи первоклассников. Такое число деток приняли в этом году в школу.

- В этом году в первые классы у нас поступило рекордное число первоклассников, - сообщила начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина. – Всего в 48 школах будут учиться больше 43,7 тысячи человек. Это на 1133 ребенка больше, чем в прошлом году.

Первый звонок прозвенит в субботу, 1 сентября. Переносить торжественную линейку на другой день школы не будут.

Напомним, в Симферополе строят новую школу на 1100 мест. Находиться она будет в районе Евпаторийского шоссе.