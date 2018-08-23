Глава Крыма: Учить в школах «Родной язык» - правильное и полезное решение

СЕГОДНЯ 11:29 2018-08-23T11:48:20+03:00

Родители должны написать заявление, какой язык они хотят, чтобы их ребенок учил в качестве родного. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В общеобразовательных учреждениях с начала учебного года введут новый предмет

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С сентября во всех школах РФ вводится новый предмет «Родной язык». Госдума приняла в окончательном чтении советующий законопроект. Школы Крыма не стали исключением.

Изучение родного языка является обязательным в школах и никаким образом не повлияет на изучение русского. Русский язык как был, так и останется в учебной программе. Но, кроме него, родители еще могут решить, чтобы в качестве родного языка их чада изучали, например, украинский или крымскотатарский, которые в Крыму являются официальными государственными языками.

- У представителей народов нашего полуострова и раньше была возможность изучать в школе родные языки, но на факультативной основе. Теперь эта возможность оформлена законодательно, в учебные планы внесены соответствующие изменения, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, в Симферополе в 1 класс пойдет рекордное число первоклассников - 5,5 тысячи человек. Всего в 48 школах крымской столицы в этом году будут учиться больше 43,7 тысячи человек.