2018-08-23T14:47:18+03:00
Общество

Аэропорт «Симферополь» за сутки «минировали» два раза

Сообщения оказались ложными
Степан ОСТИНОВ
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Ложные звонки поступали вечером 22 августа и утром 23 августа..Ложные звонки поступали вечером 22 августа и утром 23 августа..Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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За сутки «телефонные террористы» дважды сообщали о «минировании» аэропорта в Симферополе.

Первый звонок поступил в управление МВД на транспорте 22 августа около 18:45 - электронный женский голос сообщил о том, что заминирована взлетно-посадочная полоса аэропорта.

- Утром 23 августа в 8.45 в дежурную часть крымского ЛУ МВД России на транспорте поступило подобное сообщение, – рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Сотрудники полиции внимательно обследовали взлетно-посадочной полосу, само здание аэропорта и окрестности - опасных предметов они не обнаружили. Пассажиров аэропорта не стали эвакуировать.

Сейчас время аэропорт работает в штатном режиме, а правоохранители устанавливают личности "телефонных террористов".

Напомним, в аэропорту «Симферополь» задержали несколько рейсов. 22 августа пассажиры не смогли вовремя вылететь в Москву и Тюмень. На прилет были задержаны рейсы из Санкт-Петербурга и Уфы.

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