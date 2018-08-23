Севастополец вырастил в квартире 24 куста конопли

СЕГОДНЯ 14:02 2018-08-23T14:02:05+03:00

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Полицейские Севастополя задержали в Нахимовском районе 24-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном культивировании конопли в жилом доме.

- Во время осмотра его квартиры сотрудники полиции обнаружили 24 куста растений с признаками культивирования, которые задержанный выращивал в специально оборудованной теплице, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

После экспертизы стало ясно, что под крышей рядового, ничем не примечательного дома зеленеют кусты наркосодержащей конопли.

Стражам порядка злоумышленник рассказал, что выращивает коноплю для личного употребления.

На криминального «огородника» из Севастополя завели уголовное дело за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

По части 1 статьи 231 Уголовного кодекса РФ подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.