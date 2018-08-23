2018-08-23T14:02:05+03:00
Происшествия

Севастополец вырастил в квартире 24 куста конопли

Для наркосодержащих растений злоумышленник оборудовал теплицу
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские Севастополя задержали в Нахимовском районе 24-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном культивировании конопли в жилом доме.

- Во время осмотра его квартиры сотрудники полиции обнаружили 24 куста растений с признаками культивирования, которые задержанный выращивал в специально оборудованной теплице, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

После экспертизы стало ясно, что под крышей рядового, ничем не примечательного дома зеленеют кусты наркосодержащей конопли.

Стражам порядка злоумышленник рассказал, что выращивает коноплю для личного употребления.

На криминального «огородника» из Севастополя завели уголовное дело за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

По части 1 статьи 231 Уголовного кодекса РФ подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученые КФУ выводят новую породу пчел - миролюбивую и продуктивную
В Симферополе снесут 58 незаконных гаражей
Очистка Салгира в Симферополе обойдется в 100 миллионов рублей
Украинская семья Киливник, потерявшаяся в Крыму, нашлась
Севастополь потратит 2 миллиона рублей на переквалификацию безработных
Аэропорт «Симферополь» за сутки «минировали» два раза
Глава Крыма: Учить в школах «Родной язык» - правильное и полезное решение
Рекордное число первоклашек. В Симферополе в 1 класс пойдут 5,5 тысячи детей
В аэропорту «Симферополь» задержали пять рейсов
Воды не будет. Какие улицы в Симферополе 23 августа попали под отключения
Погода в Крыму на 23 августа: днем жара до +34
Сдадим вовремя. В Севастополе трассу «Таврида» строят в две смены
В Симферополе 23 августа организуют подвоз воды автоцистернами
На трассе Алушта-Феодосия "Нива" улетела в кювет - водитель не справился с "серпантином"
В Севастополе начали капремонт четырех улиц
Клиентка ограбила крымскую гадалку, которая предсказала ей скорую прибыль
Школьниц, сбежавших из дома в Севастополе, обнаружили аж в Феодосии
За сутки в Крыму утонули два человека
Сторожевик «Сметливый» возвращается в Севастополь из Средиземного моря
На границе Крыма с Украиной задержали молдаванина без документов
В Крыму в честь Дня флага РФ развернули 28-метровый триколор
Суд оставил под стражей членов крымской террористической группировки "Хизб ут-Тахрир"