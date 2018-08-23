Севастополь потратит 2 миллиона рублей на переквалификацию безработных
В Севастополе выделили почти 2 миллиона рублей профессиональное обучение 171 безработного. Среди них 142 безработных, 17 пенсионеров и 12 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
- Образование можно будет получить по следующим направлениям: бухгалтерия, управление персоналом, основы предпринимательской деятельности, проведение госзакупок, сестринское дело в терапии, оператор котельной, - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
В правительстве отметили, что за первые полгода в городе был зафиксирован один из самых низких по Южному федеральному округу уровень безработицы в 0,2%.
- Возможность получения профессионального обучения либо дополнительного образования предоставляется не только безработным, но и инвалидам, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, лицам, уволенным с военной службы, выпускникам общеобразовательных организаций, впервые ищущим работу и не имеющим квалификации, гражданам прошедшим срочную воинскую службу (в течение трех лет после увольнения), - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.