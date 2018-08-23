2018-08-23T16:27:04+03:00
Общество

Севастополь потратит 2 миллиона рублей на переквалификацию безработных

Переобучение пройдут 170 человек
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Севастопольцы смогут обучиться бухгалтерии, управлению персоналом, основам предпринимательской деятельности.Севастопольцы смогут обучиться бухгалтерии, управлению персоналом, основам предпринимательской деятельности.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Севастополе выделили почти 2 миллиона рублей профессиональное обучение 171 безработного. Среди них 142 безработных, 17 пенсионеров и 12 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

- Образование можно будет получить по следующим направлениям: бухгалтерия, управление персоналом, основы предпринимательской деятельности, проведение госзакупок, сестринское дело в терапии, оператор котельной, - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

В правительстве отметили, что за первые полгода в городе был зафиксирован один из самых низких по Южному федеральному округу уровень безработицы в 0,2%.

- Возможность получения профессионального обучения либо дополнительного образования предоставляется не только безработным, но и инвалидам, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, лицам, уволенным с военной службы, выпускникам общеобразовательных организаций, впервые ищущим работу и не имеющим квалификации, гражданам прошедшим срочную воинскую службу (в течение трех лет после увольнения), - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученые КФУ выводят новую породу пчел - миролюбивую и продуктивную
В Симферополе снесут 58 незаконных гаражей
Очистка Салгира в Симферополе обойдется в 100 миллионов рублей
Украинская семья Киливник, потерявшаяся в Крыму, нашлась
Севастополец вырастил в квартире 24 куста конопли
Аэропорт «Симферополь» за сутки «минировали» два раза
Глава Крыма: Учить в школах «Родной язык» - правильное и полезное решение
Рекордное число первоклашек. В Симферополе в 1 класс пойдут 5,5 тысячи детей
В аэропорту «Симферополь» задержали пять рейсов
Воды не будет. Какие улицы в Симферополе 23 августа попали под отключения
Погода в Крыму на 23 августа: днем жара до +34
Сдадим вовремя. В Севастополе трассу «Таврида» строят в две смены
В Симферополе 23 августа организуют подвоз воды автоцистернами
На трассе Алушта-Феодосия "Нива" улетела в кювет - водитель не справился с "серпантином"
В Севастополе начали капремонт четырех улиц
Клиентка ограбила крымскую гадалку, которая предсказала ей скорую прибыль
Школьниц, сбежавших из дома в Севастополе, обнаружили аж в Феодосии
За сутки в Крыму утонули два человека
Сторожевик «Сметливый» возвращается в Севастополь из Средиземного моря
На границе Крыма с Украиной задержали молдаванина без документов
В Крыму в честь Дня флага РФ развернули 28-метровый триколор
Суд оставил под стражей членов крымской террористической группировки "Хизб ут-Тахрир"