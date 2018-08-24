2018-08-24T08:13:29+03:00
Общество

Прогноз погоды в Крыму на 24 августа: сухо и тепло до +32

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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На Южном берегу Крыма тепло и уютно.На Южном берегу Крыма тепло и уютно.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 24 августа, в Крыму вполне уютная пятница, но сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

В Керчи малооблачно. Ветер северо-восточный 12-15 м/с. Температура воздуха днем 29…31º.

Крымские синоптики обещают, что в выходные дни станет еще жарче - стоблик термометра поднимется на 2- 3 градуса.

Вода в Черном море прогрелась до + 25°, а в Азовском чуть прохладнее +24°.

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