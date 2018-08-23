В Симферополе снесут 58 незаконных гаражей

СЕГОДНЯ 17:50 2018-08-23T17:51:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферополе 22 августа подрядчики приступили к сносу почти шесть десятков незаконных гаражей по улице Ракетной. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации города Вячеслав Голуб.

По его словам, работы продлятся около недели, постановления о сносе вынесли больше пяти месяцев назад. Нарушителям выделили месяц на то, чтобы они снесли гаражи самостоятельно, но они не воспользовались этой возможностью.

- Рабочие выполняют снос конструкций, всего по данному адресу подлежат демонтажу 58 конструкций, – сообщили в администрации.

Начальник департамента уточнил, что незаконные гаражи описываются, а их возврат происходит после оплаты работ по сносу, хранению и перевозке. Виновных привлекут к административной ответственности.

Напомним, с 15 августа снос незаконных гаражей проводился на улице Аральской.