2018-08-23T17:51:03+03:00
Общество

В Симферополе снесут 58 незаконных гаражей

Работы по демонтажу на улице Ракетной продлятся неделю
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Виновных привлекут к административной ответственности. Фото: пресс-служба администрации СимферополяВиновных привлекут к административной ответственности. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Изменить размер текста:

В Симферополе 22 августа подрядчики приступили к сносу почти шесть десятков незаконных гаражей по улице Ракетной. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации города Вячеслав Голуб.

По его словам, работы продлятся около недели, постановления о сносе вынесли больше пяти месяцев назад. Нарушителям выделили месяц на то, чтобы они снесли гаражи самостоятельно, но они не воспользовались этой возможностью.

- Рабочие выполняют снос конструкций, всего по данному адресу подлежат демонтажу 58 конструкций, – сообщили в администрации.

Начальник департамента уточнил, что незаконные гаражи описываются, а их возврат происходит после оплаты работ по сносу, хранению и перевозке. Виновных привлекут к административной ответственности.

Напомним, с 15 августа снос незаконных гаражей проводился на улице Аральской.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученые КФУ выводят новую породу пчел - миролюбивую и продуктивную
Очистка Салгира в Симферополе обойдется в 100 миллионов рублей
Украинская семья Киливник, потерявшаяся в Крыму, нашлась
Севастополь потратит 2 миллиона рублей на переквалификацию безработных
Севастополец вырастил в квартире 24 куста конопли
Аэропорт «Симферополь» за сутки «минировали» два раза
Глава Крыма: Учить в школах «Родной язык» - правильное и полезное решение
Рекордное число первоклашек. В Симферополе в 1 класс пойдут 5,5 тысячи детей
В аэропорту «Симферополь» задержали пять рейсов
Воды не будет. Какие улицы в Симферополе 23 августа попали под отключения
Погода в Крыму на 23 августа: днем жара до +34
Сдадим вовремя. В Севастополе трассу «Таврида» строят в две смены
В Симферополе 23 августа организуют подвоз воды автоцистернами
На трассе Алушта-Феодосия "Нива" улетела в кювет - водитель не справился с "серпантином"
В Севастополе начали капремонт четырех улиц
Клиентка ограбила крымскую гадалку, которая предсказала ей скорую прибыль
Школьниц, сбежавших из дома в Севастополе, обнаружили аж в Феодосии
За сутки в Крыму утонули два человека
Сторожевик «Сметливый» возвращается в Севастополь из Средиземного моря
На границе Крыма с Украиной задержали молдаванина без документов
В Крыму в честь Дня флага РФ развернули 28-метровый триколор
Суд оставил под стражей членов крымской террористической группировки "Хизб ут-Тахрир"