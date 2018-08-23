На востоке Крыма птицы оставили без света часть поселка
В четверг, 23 августа, днем с 13.55 до 14.32 частично пропал свет в поселке Ленино.
В сводке сетей ГУП РК «Крымэнерго» сообщается, что «…на участке Р 47 - ТП 162 в пролете опор 31 - 32 наблюдается массовое скопление птиц».
Крымские энергетики объясняют, что высоковольтной линии ремонт не потребовался. Когда пернатые вспорхнули, то «отключка» была автоматически ликвидирована.
В общей сложности небольшой блэкаут на восточной части полуострова продлился 37 минут.
Но иногда на Крымском полуострове из-за галок, ворон, голубей и чаек случаются куда большие неприятности. Например, «Боинг» вынужден был полтора часа кружить над Симферополем. Экипажу просто-напросто пришлось жечь топливо, чтобы благополучно приземлиться в крымском аэропорту и устранить неисправность, которую вызывала птица попавшая в двигатель.