На востоке Крыма птицы оставили без света часть поселка

СЕГОДНЯ 18:46 2018-08-23T19:03:42+03:00

В Ленино на 37 минут исчезло электричество из-за пернатых, рассевшихся на проводах

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В четверг, 23 августа, днем с 13.55 до 14.32 частично пропал свет в поселке Ленино.

В сводке сетей ГУП РК «Крымэнерго» сообщается, что «…на участке Р 47 - ТП 162 в пролете опор 31 - 32 наблюдается массовое скопление птиц».

Крымские энергетики объясняют, что высоковольтной линии ремонт не потребовался. Когда пернатые вспорхнули, то «отключка» была автоматически ликвидирована.

В общей сложности небольшой блэкаут на восточной части полуострова продлился 37 минут.

Но иногда на Крымском полуострове из-за галок, ворон, голубей и чаек случаются куда большие неприятности. Например, «Боинг» вынужден был полтора часа кружить над Симферополем. Экипажу просто-напросто пришлось жечь топливо, чтобы благополучно приземлиться в крымском аэропорту и устранить неисправность, которую вызывала птица попавшая в двигатель.