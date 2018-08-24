В Крыму возле Бахчисарая военный КамАЗ «подвинул» Тойоту

СЕГОДНЯ 11:25 2018-08-24T11:42:36+03:00

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24 августа на трассе в сторону Севастополя образовался солидный затор из-за аварии с участием легковушки и грузовика.

- После Бахчисарайского кольца в сторону Севастополя КамАЗ военный "подвинул" Тойоту, пробка в оба направления, - фотографии с такой подписью появились в соцсетях.

Видео с места аварии подписано еще лаконичнее: «Пробка, г. Бахчисарай, перед кольцом, Изабелла».

Судя по снимкам в аварии никто не пострадал. Официальной версии ЧП пока еще не удалось получить.

Машины не могут проехать из-за ДТП. Фото: Николай Бурлака/ Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД/VK

- ДТП с гражданскими гораздо больше чем с военной техникой, я тоже служил и мы ездили на всякой технике, Уралы, КаМазы, ГАЗзоны, ЗИЛы . Опыта набираются пацаны.

- Вот меня поражает, ну видишь такую громадину какого под нее лезть . Пропусти или не создавая помехи им и все проблемы, часто наблюдаю такую картину, как пузотерка лезет под КамАЗ , Урал и тому подобное , или начинает вклиниваться в колону такой техники. Что совсем мозгов нет?!