В Крыму возле Бахчисарая военный КамАЗ «подвинул» Тойоту
24 августа на трассе в сторону Севастополя образовался солидный затор из-за аварии с участием легковушки и грузовика.
- После Бахчисарайского кольца в сторону Севастополя КамАЗ военный "подвинул" Тойоту, пробка в оба направления, - фотографии с такой подписью появились в соцсетях.
Видео с места аварии подписано еще лаконичнее: «Пробка, г. Бахчисарай, перед кольцом, Изабелла».
Судя по снимкам в аварии никто не пострадал. Официальной версии ЧП пока еще не удалось получить.
Машины не могут проехать из-за ДТП. Фото: Николай Бурлака/ Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД/VK
- ДТП с гражданскими гораздо больше чем с военной техникой, я тоже служил и мы ездили на всякой технике, Уралы, КаМазы, ГАЗзоны, ЗИЛы . Опыта набираются пацаны.
- Вот меня поражает, ну видишь такую громадину какого под нее лезть . Пропусти или не создавая помехи им и все проблемы, часто наблюдаю такую картину, как пузотерка лезет под КамАЗ , Урал и тому подобное , или начинает вклиниваться в колону такой техники. Что совсем мозгов нет?!
Возле Бахчисарая пробка из-за ДТП.После Бахчисарайского кольца КамАЗ военный подвинул Тойоту. Видео: Servin Memetov /Автопартнер Крым ДТП ДПС ПДД/VK