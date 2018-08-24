Крымчанин отправится в тюрьму за изготовление бомбы в домашних условиях

СЕГОДНЯ 11:44 2018-08-24T11:46:12+03:00

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Жителя Сакского района Крыма задержали за незаконное изготовление взрывных устройств.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ, 25-летний крымчанин у себя дома соорудил бомбу общим весом почти в килограмм. Взрывчатку он не просто сделал, но еще и продал.

Сотрудники УФСБ провели обыск по месту его жительства, в ходе которого обнаружили и изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств "с многочисленными поражающими элементами". Умельца задержали.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств" (ч.1 ст.223.1 УК РФ).

Киевский районный суд города Симферополя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО обвиняемый проведет два месяца.

Крымчанину грозит от трех до шести лет лишения свободы, а также до 200 тысяч рублей штрафа