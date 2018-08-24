Жителя Крыма обворовала случайная знакомая из соцсетей

СЕГОДНЯ 15:01 2018-08-24T15:20:14+03:00

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В Нижнегорском районе Крыма задержали девушку, обворовавшую молодого мужчину, оставшись у него на ночь.

- Поступило заявление от 30-летнего местного жителя, который сообщил о том, что из его дома похищено имущество на сумму 21 500 рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сотрудники полиции Нижнегорского района быстренько нашли подозреваемую. Злоумышленница, которой оказалась 21-летняя жительница Джанкойского района, рассказала, что познакомилась с потерпевшим через социальные сети.

Слово за словом и молодой человек предложил ей приехать к нему в гости.

Парочка посидела в парке, погуляла по поселку. Ночевать девушка осталась в доме своего нового знакомого. И после того, как он уснул , она взяла его мобильный телефон, компьютер со всеми комплектующими, поймала на улице такси и уехала к себе домой.

- После задержания выяснилось, что девушка спрятала все похищенное в лесополосе недалеко от своего поселка, - отметили в ведомстве.

Все добро вернули законному владельцу, а на его подружку завели уголовное дело за кражу.

Ей грозит лишение свободы до пяти лет.