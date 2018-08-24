2018-08-24T15:46:36+03:00
Происшествия

Неизвестные снова «заминировали» банк в центре Симферополя

Сообщение в который раз оказалось ложным
Степан ОСТИНОВ
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Фото: glavpost.сomФото: glavpost.сom
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В очередной раз за последние дни неизвестные «телефонные террористы» сообщили в полицию о минировании объекта в центре Симферополя.

- Поступило сообщение о возможной угрозе безопасности граждан в Симферополе. В ходе проверки информация не подтвердилась, - рассказали КП-Крым в МВД по Республике Крым.

Как стало известно «Комсомолке» из своих источников в силовых структурах, неизвестный сообщил о минировании помещения одного их банков в центре крымской столицы.

Напомним, 22 и 23 августа аэропорт «Симферополь» «минировали» дважды.

До этого, 21 августа, неизвестный сообщил о бомбах в гостинице «Москва» и банке Симферополя. Все сообщения оказались ложными.

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