Неизвестные снова «заминировали» банк в центре Симферополя
В очередной раз за последние дни неизвестные «телефонные террористы» сообщили в полицию о минировании объекта в центре Симферополя.
- Поступило сообщение о возможной угрозе безопасности граждан в Симферополе. В ходе проверки информация не подтвердилась, - рассказали КП-Крым в МВД по Республике Крым.
Как стало известно «Комсомолке» из своих источников в силовых структурах, неизвестный сообщил о минировании помещения одного их банков в центре крымской столицы.
Напомним, 22 и 23 августа аэропорт «Симферополь» «минировали» дважды.
До этого, 21 августа, неизвестный сообщил о бомбах в гостинице «Москва» и банке Симферополя. Все сообщения оказались ложными.