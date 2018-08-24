2018-08-24T17:27:51+03:00
Происшествия

В Советском районе столкнулись две легковушки: погибли двое

Также в аварии есть потерпевшие
Степан ОСТИНОВ
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В Советском районе столкнулись две легковушки – погибли двоечеловек, есть пострадавшие.

ДТП с участием ВАЗ и «Ситроен» случилось в пятницу, 24 августа.

- По предварительным данным, в результате аварии два погибли два человека, также имеются пострадавшие, которые получили телесные повреждения. Количество пострадавших и степень тяжести травм сейчас уточняются, - рассказали КП-Крым в пресс-службе ГИБДД по Республике Крым.

В настоящее время на месте ДТП еще работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины аварии уточняются.

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