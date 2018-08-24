По Севастопольской бухте моряки гоняли на шлюпках
В Севастопольской бухте развернулось красочное зрелище - соревнования в гребле на шестивесельных ялах.
Туристы и жители города-героя с интересом наблюдали, как шлюпки с бравыми молодыми людьми быстро скользили по водной глади.
Шлюпки стартовали от памятника затопленным кораблям в Севастопольской бухте, а финишировали на траверзе яхт-клуба ЦСКА.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Состязание прошло в рамках 89-й спартакиады Черноморского флота, где один из 12 видов спорта - гонки на шлюпках.
Все 14 команд, сформированы из экипажей кораблей и воинских частей Черноморского флота. В каждой команде шесть гребцов и один рулевой.
Всего на старт вышли 14 команд.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Лучшими стали команды отдельного батальона морской пехоты, служащие морской авиации и соединения надводных кораблей.