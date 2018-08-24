2018-08-24T19:52:14+03:00
Общество

По Севастопольской бухте моряки гоняли на шлюпках

На старт вышли 14 команд кораблей и воинских частей Черноморского флота
Галина КОВАЛЕНКО
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В каждой команде шесть гребцов и один рулевой.В каждой команде шесть гребцов и один рулевой.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В Севастопольской бухте развернулось красочное зрелище - соревнования в гребле на шестивесельных ялах.

Туристы и жители города-героя с интересом наблюдали, как шлюпки с бравыми молодыми людьми быстро скользили по водной глади.

Шлюпки стартовали от памятника затопленным кораблям в Севастопольской бухте, а финишировали на траверзе яхт-клуба ЦСКА. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Шлюпки стартовали от памятника затопленным кораблям в Севастопольской бухте, а финишировали на траверзе яхт-клуба ЦСКА.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Состязание прошло в рамках 89-й спартакиады Черноморского флота, где один из 12 видов спорта - гонки на шлюпках.

Все 14 команд, сформированы из экипажей кораблей и воинских частей Черноморского флота. В каждой команде шесть гребцов и один рулевой.

Всего на старт вышли 14 команд. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Всего на старт вышли 14 команд.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Лучшими стали команды отдельного батальона морской пехоты, служащие морской авиации и соединения надводных кораблей.

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