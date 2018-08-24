По Севастопольской бухте моряки гоняли на шлюпках

СЕГОДНЯ 19:52 2018-08-24T19:52:14+03:00

В каждой команде шесть гребцов и один рулевой. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

На старт вышли 14 команд кораблей и воинских частей Черноморского флота

Изменить размер текста: A A

В Севастопольской бухте развернулось красочное зрелище - соревнования в гребле на шестивесельных ялах.

Туристы и жители города-героя с интересом наблюдали, как шлюпки с бравыми молодыми людьми быстро скользили по водной глади.

Шлюпки стартовали от памятника затопленным кораблям в Севастопольской бухте, а финишировали на траверзе яхт-клуба ЦСКА.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Состязание прошло в рамках 89-й спартакиады Черноморского флота, где один из 12 видов спорта - гонки на шлюпках.

Все 14 команд, сформированы из экипажей кораблей и воинских частей Черноморского флота. В каждой команде шесть гребцов и один рулевой.

Всего на старт вышли 14 команд.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Лучшими стали команды отдельного батальона морской пехоты, служащие морской авиации и соединения надводных кораблей.