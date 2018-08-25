2018-08-25T08:29:39+03:00
Общество

Погода в Крыму на 25 августа: до +33 и облачно

Сохранится чрезвычайная пожарная опасность
Надежда ДАЦЮК
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Температура воды в Черном море до +25 градусовТемпература воды в Черном море до +25 градусовФото: Надежда ДАЦЮК
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В Симферополе сегодня переменная облачность, температура воздуха поднимется до +33 градусов, сообщили синоптики Крымского гидрометцентра. Ветер будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду.

В Севастополе сегодня малооблачно, без осадков. Столбики термометров покажут до +32 градусов днем.

На ЮБК также не ожидается осадков. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду. Днем до +31 градуса.

В Керчи 25 августа малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью днем составит до +30.

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