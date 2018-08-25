В Крыму могут создать центр экстремальных видов спорта

СЕГОДНЯ 13:42 2018-08-25T13:42:32+03:00

До 1 сентября на полуострове определятся с приоритетами развития спорта

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На полуострове может быть создан центр экстремальных видов спорта. Об этом 25 августа сообщил глава Крыма Сергей Аксенов после встречи с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

- Мы эту тему обсуждали, планируем по итогам визита Колобкова такую программу сформировать. Мы хотим реализовать на территории Крыма все самое лучшее, потому что погодные условия позволяют. Особенно на южном берегу мжно проводить соревнования практически круглогодично, - сообщил он.

Также Аксенов считает, что нужно включать уникальные возможности Крыма в программы развития разных видов спорта на общероссийском уровне.

До 1 сентября правительство Крыма и минспорта РФ разработают приоритетные планы развития спорта в РК, сообщил глава Крыма.

По его словам, в республике нужно обеспечить условия для занятия спортом как для спортсменов, так и для любителей. Планируется материально-техническая поддержка команд и спортивных центров.