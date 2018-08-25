2018-08-25T16:51:49+03:00
Общество

Тепло в домах Симферопольцев во время отопительного сезона будет регулироваться автоматически

Специальная программа будет выключать отопление, когда на улице тепло
Надежда ДАЦЮК
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Это пилотный проект, который в будущем могут реализовать во всем КрымуЭто пилотный проект, который в будущем могут реализовать во всем КрымуФото: Надежда ДАЦЮК
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В этом году в Симферополе пять городских котельных переведут на автоматическое управление всеми технологическими процессами. Это пилотный проект, сообщил директор ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Виктор Дойчев.

По его словам, закуплена программа, обеспечивающая регулирование, диспетчеризацию и автоматическое управление прцессами на котельных и центральных тепловых пунктах.

- На следующей неделе приезжают подрядчики. Мы одну уже запустили котельную на проспекте Кирова. В этом году мы хотим сделать пять пилотных проектов в Симферополь, и дальше разработана программа по всем городам Крыма, - отметил Дойчев.

По его словам, такая система позволит экономить тепло и уменьшит расходы жителей, когда на улице достаточно высокая температура.

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