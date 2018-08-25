2018-08-25T14:53:47+03:00
Общество

Волонтеры и участники Koktebel Jazz Party расчистили обочины дорог к могиле Волошина и Тихой бухте

Активисты собрали 15 мешков мусора
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Koktebel Jazz PartyФото: пресс-служба Koktebel Jazz Party
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Во время международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party его участники и крымские волонтеры провели акцию "За чистый Крым". Они убрали мусор с обочин дороги, ведущей к могиле Максимилиана Волошина и к Тихой бухте.

За полтора часа было собрано 15 мешков мусора. Активисты собирали стекло, пластик, жестяные банки, пленку, резину, картон.

В этом году к экологическому субботнику присоединились также основатель фестиваля Дмитрий Киселев, местные и федеральные СМИ, а также представители администрации Коктебеля Валентина Прохоренко.

Напомним, фестиваль Koktebel Jazz Party возник во 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фесивалей.

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