2018-08-26T09:29:17+03:00
Происшествия

В Ленинском районе грузовик снес газовую трубу

Газоснабжение после ДТП было перекрыто
Надежда ДАЦЮК
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Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"
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В ночь на субботу, 25 августа, грузовик повредил газовую трубу. ДТП произошло в Ленинском районе (село Калиновка), сообщают очевидцы в соцсетях.

Грузовой автомобиль переозил спецтехнику для дорожных работ и повредил газовую трубу, проложенную над дорогой.

Газоснабжение после ДТП было перекрыто, всю субботу на месте происшествия работали аварийные бригады. Причиной аварии называют, что водитель не рассчитал габариты груза.

Пострадавших в ДТП нет.

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