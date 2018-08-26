В Ленинском районе грузовик снес газовую трубу
Газоснабжение после ДТП было перекрыто
Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"
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В ночь на субботу, 25 августа, грузовик повредил газовую трубу. ДТП произошло в Ленинском районе (село Калиновка), сообщают очевидцы в соцсетях.
Грузовой автомобиль переозил спецтехнику для дорожных работ и повредил газовую трубу, проложенную над дорогой.
Газоснабжение после ДТП было перекрыто, всю субботу на месте происшествия работали аварийные бригады. Причиной аварии называют, что водитель не рассчитал габариты груза.
Пострадавших в ДТП нет.