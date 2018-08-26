В Ленинском районе грузовик снес газовую трубу

СЕГОДНЯ 09:28 2018-08-26T09:29:17+03:00

Газоснабжение после ДТП было перекрыто

Изменить размер текста: A A

В ночь на субботу, 25 августа, грузовик повредил газовую трубу. ДТП произошло в Ленинском районе (село Калиновка), сообщают очевидцы в соцсетях.

Грузовой автомобиль переозил спецтехнику для дорожных работ и повредил газовую трубу, проложенную над дорогой.

Газоснабжение после ДТП было перекрыто, всю субботу на месте происшествия работали аварийные бригады. Причиной аварии называют, что водитель не рассчитал габариты груза.

Пострадавших в ДТП нет.