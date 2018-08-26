В Крыму хотят возродить парусный спорт

СЕГОДНЯ 11:35 2018-08-26T11:35:32+03:00

Полуостров - одно из самых удачных мест для этого, по словам министра спорта РФ

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Власти Крыма и Минспорта РФ будут разрабатывать план, чтобы возродить парусный спорт на полуострове.

По словам министра спорта России Павла Колобкова, Крым - одно из самых удачных мест для развтия парусного спорта, а также вспомнил, что в советское время полуостров был основной базой для подготовки команд.

- Поэтому в наших ближайших планах вместе с руководством Республики продумать план действий по возрождению парусного спорта. Для подготовки сборных команд, спортсменов лучшего места сложно и придумать", – сказал Колобков на пресс-конференции в Коктебеле в рамках второго дня фестиваля Koktebel Jazz Party.

Также министр спорта рассказал, что в Коктебельской бухте проходит один из этапов парусной регаты "Кубок Черного моря". В ней принимают участие экипажи не только из России, но и из Австрии и США.