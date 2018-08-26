В Крыму за сутки четверо человек достали из колодцев

СЕГОДНЯ 12:26 2018-08-26T12:26:00+03:00

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В Крыму за пршлые сутки из колодцев вытащили четырех человек. Об этом сообщилив пресс-службе МЧС по Крыму.

Так, 25 августа в 21.45 спасатели получили сообщение, что в Заозерном (Евпатория) на территории частного дома в колодец упали двое человек. Выяснилось, что сначала в западню угодил мужчина, а аего супруга пыталась прийти на помощь, но тоже упала в яму.

- Спасатели с помощью альпинистского снаряжения и штурмовой лестницы достали из колодца глубиной почти восемь метров мужчину и женщину. При падении мужчина получил рассечения на голове, руках и ушибы по всему телу. Пострадавшему была оказана первичная помощь, в дальнейшем он был передан прибывшим сотрудникам скорой помощи, — говорится в сообщении ведомства.

Еще одно ЧП в тот же день случилось в Судаке. Двое мужчин проводили очистные работы в колодце и, оказавшись на глубине 7 метров, почувствовали неомогание из-за нехватки кислорода. Спасатели помогли постраавшим выбраться, от медпомощи мужчины отказались.