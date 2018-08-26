2018-08-26T12:26:00+03:00
Происшествия

В Крыму за сутки четверо человек достали из колодцев

Супруга пыталась спасти мужа, но тоже угодила в колодец
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по КрымуФото: пресс-служба МЧС по Крыму
Изменить размер текста:

В Крыму за пршлые сутки из колодцев вытащили четырех человек. Об этом сообщилив пресс-службе МЧС по Крыму.

Так, 25 августа в 21.45 спасатели получили сообщение, что в Заозерном (Евпатория) на территории частного дома в колодец упали двое человек. Выяснилось, что сначала в западню угодил мужчина, а аего супруга пыталась прийти на помощь, но тоже упала в яму.

- Спасатели с помощью альпинистского снаряжения и штурмовой лестницы достали из колодца глубиной почти восемь метров мужчину и женщину. При падении мужчина получил рассечения на голове, руках и ушибы по всему телу. Пострадавшему была оказана первичная помощь, в дальнейшем он был передан прибывшим сотрудникам скорой помощи, — говорится в сообщении ведомства.

Еще одно ЧП в тот же день случилось в Судаке. Двое мужчин проводили очистные работы в колодце и, оказавшись на глубине 7 метров, почувствовали неомогание из-за нехватки кислорода. Спасатели помогли постраавшим выбраться, от медпомощи мужчины отказались.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму спасли тонущую женщину и ребенка, у которого лопнул надувной круг
В Крыму хотят возродить парусный спорт
В Ленинском районе грузовик снес газовую трубу
Тепло в домах Симферопольцев во время отопительного сезона будет регулироваться автоматически
Волонтеры и участники Koktebel Jazz Party расчистили обочины дорог к могиле Волошина и Тихой бухте
В Крыму могут создать центр экстремальных видов спорта
В Крыму с начала года отдохнули около 5 миллионов туристов
Погода в Крыму на 25 августа: до +33 и облачно
По Севастопольской бухте моряки гоняли на шлюпках
В Советском районе столкнулись две легковушки: погибли двое
Неизвестные снова «заминировали» банк в центре Симферополя
Для решения мусорной проблемы в Симферополе выделили еще три "Камаза"
Жителя Крыма обворовала случайная знакомая из соцсетей
Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом
Крымчанин отправится в тюрьму за изготовление бомбы в домашних условиях
В Крыму возле Бахчисарая военный КамАЗ «подвинул» Тойоту
В Черном море начался промышленный сбор мидий
В Севастополе завели уголовное дело по мошенничеству с землей на 53 миллионов рублей
За сутки в Крыму утонул один человек
В селах Крыма появились бешеные лисы
Прогноз погоды в Крыму на 24 августа: сухо и тепло до +32
На востоке Крыма птицы оставили без света часть поселка
Ученые КФУ выводят новую породу пчел - миролюбивую и продуктивную
В Симферополе снесут 58 незаконных гаражей
Очистка Салгира в Симферополе обойдется в 100 миллионов рублей