На трассе Ялта-Бахчисарай столкнулись две легковушки: одна загорелась
В районе села Танковое Бахчисарайского района столкнулись два автомобиля. Один из них загорелся, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Авария случилась на трассе Бахчисарай-Ялта.
- В результате ДТП Daewoo Lanos выехал за пределы проезжей части и загорелся. Огонь перекинулся на сухую растительность, — уточнили в МЧС.
На место выехали пожарные, а также сотрудники ГИБДД и скорая помощь. При столкновении автомобилей пострадал водитель, его госпитализировали в Бахчисарайскую центральную районную больницу.
Пожарные ликвидировали огонь, прежде чем он успел бы распространиться на деревья при дороге, но автомобиль сгорел полностью.