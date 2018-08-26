На трассе Ялта-Бахчисарай столкнулись две легковушки: одна загорелась

СЕГОДНЯ 15:03 2018-08-26T15:03:04+03:00

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В районе села Танковое Бахчисарайского района столкнулись два автомобиля. Один из них загорелся, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Авария случилась на трассе Бахчисарай-Ялта.

- В результате ДТП Daewoo Lanos выехал за пределы проезжей части и загорелся. Огонь перекинулся на сухую растительность, — уточнили в МЧС.

На место выехали пожарные, а также сотрудники ГИБДД и скорая помощь. При столкновении автомобилей пострадал водитель, его госпитализировали в Бахчисарайскую центральную районную больницу.

Пожарные ликвидировали огонь, прежде чем он успел бы распространиться на деревья при дороге, но автомобиль сгорел полностью.