2018-08-26T17:01:25+03:00
Общество

Площадь посадки виноградников в Крыму за пять лет увеличилась почти в три раза

Крым входит в тройку лидеров России по производству винограда
Надежда ДАЦЮК
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Около 400 млн рублей предоставлены бюджетом в 2018 годуОколо 400 млн рублей предоставлены бюджетом в 2018 годуФото: Надежда ДАЦЮК
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За пять лет в Крыму площадь посадки виноградников увеличилась почти в три раза. Об этом 26 августа сообщил министр хозяйства РК Андрей Рюмшин, поздравляя с профессиональным праздником крымских виноградарей и виноделов.

По его словам, Крым входит в тройку лидеров России по производству винограда. В 2017 году площадь виноградников на полуострове составила более 18 тысяч гектаров.

- За 4 года предприятия отрасли виноградарства Крыма впервые ощутили государственную поддержку на ее развитие. Около 400 млн рублей предоставлены бюджетом в 2018 году в качестве субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за молодыми виноградникам. На сегодня освоено порядка 150 млн рублей, что составляет 37% от общей суммы бюджетных ассигнований, - сообщил Рюмшин.

Министр отметил, что семь виноградарских предприятий уже получили господдержку.

Глава сельхозведомства сообщил, что в 2016 году было заложено 560 гектаров виноградных насаждений, а в 2017 – 674 гектара.

По словам Рюмшина, вино крымских производителей не уступает по своим вкусовым качествам мировым торговым маркам.

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