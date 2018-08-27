В Крыму 27 августа жарко и облачно

СЕГОДНЯ 06:18 2018-08-27T06:18:26+03:00

Температура воды в Черном море до 25 градусов Фото: Надежда ДАЦЮК

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В Крыму 27 августа будет малооблачно и жарко - столбики термометров покажут до +34, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем составит +33 градуса.

В Севастополе малооблачно, днем воздух прогреется до +31.

На ЮБК осадков также не ожидается. Будет жарко: от +29 до 31 градуса.

В Керчи днем небольшая облачность. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут до +30 градусов.