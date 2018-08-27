В Крыму 27 августа жарко и облачно
Воздух прогреется до +34 градусов
Температура воды в Черном море до 25 градусовФото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму 27 августа будет малооблачно и жарко - столбики термометров покажут до +34, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.
В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем составит +33 градуса.
В Севастополе малооблачно, днем воздух прогреется до +31.
На ЮБК осадков также не ожидается. Будет жарко: от +29 до 31 градуса.
В Керчи днем небольшая облачность. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут до +30 градусов.
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