В Крыму спасли туристку из Липецка, которая сорвалась со скалы в Черноморском районе

СЕГОДНЯ 12:38 2018-08-27T12:40:41+03:00

С травмами ее госпитализировали в местную больницу

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Сотрудники МЧС Крыма спасли туристку из Липецка, которая сорвалась со скалы в Черноморском районе.

Вчера вечером, 26 августа, в службу спасения сообщили, что в районе Малого Атлеша со скалы упала туристка – нужна срочная помощь МЧС и медиков.

- По прибытии специалисты спасательного ведомства выяснили, что женщина сорвалась со скальных выступов высотой 5-7 метров и упала на камни. В первую очередь спасатели оказали пострадавшей первую помощь, после чего посредством альпинистского снаряжения и специальных носилок, подняли на поверхность и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.

С травмами различной степени тяжести 32-летнюю туристку из Липецка госпитализировали госпитализировали в Черноморскую центральную районную больницу.

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, только с начала года сотрудники «КРЫМ-СПАС» спасли 226 человек.