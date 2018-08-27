В Севастополе назначен новый глава департамента здравоохранения

СЕГОДНЯ 13:26 2018-08-27T13:30:51+03:00

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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил нового директора департамента здравоохранения – им стал москвич Сергей Шеховцов.

- Я хочу представить директора Департамента здравоохранения – Шеховцова Сергея Юрьевича, который направлен для усиления нашей работы. Прошу взаимодействовать и оказывать всяческую поддержку, - сказал Дмитрий Овсянников в ходе аппаратного в ходе аппаратного совещания в правительства Севастополя.

Бывший руководитель департамента Антон Бахлыков продолжит работу в ведомстве в должности первого заместителя директора департамента.

СПРАВКА

Сергей Юрьевич Шеховцов родился 23 августа 1975 года. В 1998 году окончил Московскую медицинскую академию имени И.М. Сеченова, по специальности «Лечебное дело». В период с 2003 по 2014 годы работал врачом-урологом урологического отделения, заведующим-врачом-урологом урологического отделения, заведующим отделом клинико-экспертной работы, заведующим отделом клинического анализа и прогнозирования лечебного процесса, главным врачом общеклинического персонала ФГБУ «НИИ урологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. В 2015 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2016 – 2018 годах работал директором негосударственного частного учреждения здравоохранения «Научный клинический центр открытого акционерного общества «Российские железные дороги».