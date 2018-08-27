2018-08-27T13:30:51+03:00
Общество

В Севастополе назначен новый глава департамента здравоохранения

Им стал москвич Сергей Шеховцов
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сергей Шеховцов/Фото:pravoslavie.ruСергей Шеховцов/Фото:pravoslavie.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначил нового директора департамента здравоохранения – им стал москвич Сергей Шеховцов.

- Я хочу представить директора Департамента здравоохранения – Шеховцова Сергея Юрьевича, который направлен для усиления нашей работы. Прошу взаимодействовать и оказывать всяческую поддержку, - сказал Дмитрий Овсянников в ходе аппаратного в ходе аппаратного совещания в правительства Севастополя.

Бывший руководитель департамента Антон Бахлыков продолжит работу в ведомстве в должности первого заместителя директора департамента.

СПРАВКА

Сергей Юрьевич Шеховцов родился 23 августа 1975 года. В 1998 году окончил Московскую медицинскую академию имени И.М. Сеченова, по специальности «Лечебное дело». В период с 2003 по 2014 годы работал врачом-урологом урологического отделения, заведующим-врачом-урологом урологического отделения, заведующим отделом клинико-экспертной работы, заведующим отделом клинического анализа и прогнозирования лечебного процесса, главным врачом общеклинического персонала ФГБУ «НИИ урологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. В 2015 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2016 – 2018 годах работал директором негосударственного частного учреждения здравоохранения «Научный клинический центр открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Итоги лета. Какие крымские курорты оказались самыми популярными в России
В Симферополе на оживленное шоссе упал столб
Турпоток в Севастополе вырос на 19%
Пожарные потушили 20 гектаров горящих камышей в Джанкойском районе
В Керчи местные жители фиктивно прописывали в квартирах иностранцев
В Крыму спасли туристку из Липецка, которая сорвалась со скалы в Черноморском районе
В охранной зоне реки Салгир захватили землю под коммерческие цели
В Ялте пройдет кинофестиваль «Евразийский мост»
В Крыму 27 августа жарко и облачно
Площадь посадки виноградников в Крыму за пять лет увеличилась почти в три раза
На трассе Ялта-Бахчисарай столкнулись две легковушки: одна загорелась
В Крыму спасли тонущую женщину и ребенка, у которого лопнул надувной круг
В Крыму за сутки четверо человек достали из колодцев
В Крыму хотят возродить парусный спорт
В Ленинском районе грузовик снес газовую трубу
Тепло в домах Симферопольцев во время отопительного сезона будет регулироваться автоматически
Волонтеры и участники Koktebel Jazz Party расчистили обочины дорог к могиле Волошина и Тихой бухте