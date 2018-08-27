2018-08-27T14:26:41+03:00
Происшествия

В Керчи местные жители фиктивно прописывали в квартирах иностранцев

Нарушителям грозит крупный штраф или 3 года тюрьмы
Степан ОСТИНОВ
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Керченские полицейские выявили восемь фактов фиктивной регистрации иностранцев по месту жительства.

Выяснилось, что местные жители за деньги фиктивно поставили на учет в своих квартирах граждан из ближнего зарубежья. Естественно, хозяева квартир заранее знали, что иностранцы не будут жить вместе с ними.

- По данным фактам отделом дознания УМВД России по Керчи возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления предусмотренного ст. 322.2 УК РФ - фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

За подобное преступление законодательство Российской Федерации предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

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