2018-08-27T15:02:11+03:00
Происшествия

Пожарные потушили 20 гектаров горящих камышей в Джанкойском районе

Пришлось использовать вертолет Ми-8 МЧС России
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по КрымуФото: пресс-служба МЧС по Крыму
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В районе села Скворцово Симферопольского района горела сухая растительность на площади семь гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

В МЧС уточнили, что сообщение о возгорании растительности поступило на пульт в 15.10.

- В 15.29 крымским пожарным удалось ликвидировать открытое горение. После чего личный состав продолжал работу по окарауливанию границ пожара для предотвращения повторных случаев загорания сухой растительности, - рассказал помощник начальника главка Владимир Иванов.

Тушение сопровождалось сильным задымлением, это усложнило работу специалистов. Но пожарные не допустили распространения огня на близлежащий населенный пункт.

Второе возгорание произошло в селе Армейское (Джанкойский район) 24 августа. Загорелись камыши площадью в 20 гектаров. Для того, чтобы потушить огонь, привлекли вертолет Ми-8 МЧС России. После 14 сбросов воды пожар ликвидировали.

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