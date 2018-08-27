Где в Симферополе не будет газа 28 августа

СЕГОДНЯ 17:38 2018-08-27T19:21:51+03:00

Газа не будет с 8.00 до 17.00. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Почти 2,5 тысячи жителей будут отключены от газа

Изменить размер текста: A A

В Симферополе 28 августа будет отключен газ у 2 446 абонентов. Об этом сообщили в ГУП «Крымгазсети».

С 8.00 до 17.00 не будет газа по адресам: ул. Октябрьская; ул. Ленина 25; ул. Некрасова 18,20,22; ул. Одесская 9; ул. Большевистская 28/9; ул. Ремесленная 4; пер. Бр. Спендиаровых 4; ул. Володарского 16,18,20; ул. Севастопольская 30/1; ул. Самокиша 10а; ул. Самокиша 6; ул. Авиационная, ул. Южная, ул.Поселковая, ул. Нижняя ул. Каховская, ул. Парижская, ул. Складская, ул. Стадионная, ул. Металлистов, ул. Украинская; ул. Аллейная; ул. Загородняя, ул. Элеваторная, ул. Лексина, ул. Индустриальная 46-65, ул. Желябова 37/1-39/3, пер. Парижский, пер. Водоразборный, пер. Складской, пер. Городской, пер. Поселковый, пер. Элеваторный.

В ГУП «Крымгазсетях» приносят свои извинения за предоставленные неудобства.