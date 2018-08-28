Отключили газ. Почти 2,5 тысячи жителей Симферополя остались без голубого топлива

СЕГОДНЯ 09:31 2018-08-28T09:31:12+03:00

Подачу голубого топлива ограничат с 8.00 до 17.00. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Под ограничения попали больше 30 улиц

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Часть жителей Симферополя 28 августа остались без газа. Подачу голубого топлива ограничили с 8.00 до 17.00 больше чем на 30 улицах.

- Под отключения попали почти 2,5 тысячи абонентов. Причина - выполнение аварийных работ и замена задвижки среднего давления на объекте по ул. Севастопольская, 31, - сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Газа не будет по следующим адресам: ул. Ленина 25, ул. Некрасова 18, 20, 22, ул. Одесская 9, ул. Большевистская 28/9, ул. Ремесленная 4, пер. Бр. Спендиаровых 4, ул. Володарского 16, 18, 20, ул. Севастопольская 30/1, ул. Самокиша 10а, ул. Самокиша 6, ул. Авиационная, ул. Южная, ул. Поселковая, ул. Нижняя, ул. Каховская, ул. Парижская, ул. Складская, ул. Стадионная, ул. Металлистов, ул. Украинская, ул. Аллейная, ул. Загородняя, ул. Элеваторная, ул. Лексина, ул. Индустриальная 46-65, ул. Желябова 37/1-39/3, пер. Парижский, пер. Водоразборный, пер. Складской, пер. Городской, пер. Поселковый, пер. Элеваторный.

Напомним, крымских селян заставляют покупать новые газовые баллоны вместо того, чтобы заправить старые.