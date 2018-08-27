Крымчанка взяла золото на чемпионате мира по самбо среди школьников
Юлия Рева одержала победу над соперницей из Румынии в финале
Фото: пресс-служба Минспорта РК
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Жительница Крыма Юлия Рева получила золотую медаль на чемпионате мира по самбо среди школьников. Соревнование проходило 22-26 августа в городе Орел. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Крыма.
Юлия одержала победу над соперницей из Румынии в финале и взяла первое место в весовой категории до 52 килограммов.
В чемпионате мира по самбо среди школьников приняли участие представители более 20 стран.
В рамках состязаний прошел «Всероссийский фестиваль самбо». Ведущие тренеры и олимпийские чемпионы провели мастер-классы по различным видам спорта.