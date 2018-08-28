Жарко и сухо: Погода в Крыму на 28 августа

СЕГОДНЯ 07:33 2018-08-28T09:35:44+03:00

До конца лета будет тепло и сухо. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Крыму сегодня, 28 августа, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…18, днем +29…34.

В Симферополе облачно, но сухо. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Воздух прогреется ночью до +17…19, днем до +31…33.

- В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +29…31, - сообщает крымский гидрометцентр.

На Южном берегу Крыма дождя тоже не будет. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22…24, днем +30…32.

В Керчи малооблачно, северо-восточный 6-11 м/с, временами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +20…22, днем +29…31.