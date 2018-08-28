В сентябре в Коктебеле пройдет джазовый фестиваль "Live in Blue Bay-2018"

СЕГОДНЯ 10:32 2018-08-28T10:35:03+03:00

Фестиваль будет проходить с 7 по 9 сентября. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Коктебеле пройдет 10 международный джазовый фестиваль Live in Blue Bay 2018. Выступления будут проходить с 7 по 9 сентября на двух сценах - «Дельфин» и «Бриз».

Ожидается выступление специальных гостей из Италии и США.

На сцену выйдут Big Band, группа Антона Горбунова (Москва), Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band (Москва), Yalta Jazz (Ялта), трио Алексея Черемизова, South Bank (Ялта), Marcus Bona trio (Москва), Андрей Кондаков Electric Project, Сергей Манукян (Москва), Paranormal jazz (Севастополь), Rockin’Ham and Swingin’Ham (Симферополь), Sparky Jam (Ялта), Amach (Ялта), Paranormal Jazz (Севастополь), Mind rabbits (Севастополь).

КОНКРЕТНО

Где: Коктебель, ул. Ленина, 120.

Когда: 7-9 сентября

Напомим, "Мы приехали заниматься музыкой, а не политикой": Иностранные музыканты не боятся санкций из-за Koktebel Jazz Party. На фестивале с 24 по 26 августа выступали коллективы из США, Великобритании, Индии, Китая и Армении.