Аксенов: Первая очередь «Тавриды» избавит от пробок трассу Симферополь-Керчь

СЕГОДНЯ 12:35 2018-08-28T12:36:47+03:00

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Открытие первой очереди федеральной трассы «Тавриды» избавит от километровых пробок трассу Симферополь-Керчь, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

- Хочу сказать, что эта дорога (Симферополь –Керчь, – Авт.) рассчитана максимум на 12 тысяч авто в сутки, а сейчас там загрузка до 50 тысяч – это в пять раз превышает нормы. Уверен, что после открытия трассы «Таврида» даже в двухполосном исполнении, эта проблема снимется, - рассказал Сергей Аксенов на совещании с спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Глава республики в который раз уверил, что строительство «Тавриды» идет по графику и до конца года будут введены в эксплуатацию первые две полосы движения.

- 70% объемов работ от плана уже выполнено. Никаких рисков по отставанию от графика работы нет, - заключил Сергей Аксенов.

ТТХ

Протяженность трассы – 237,5 километра

Техническая категория – IB

Скорость движения – 120 километров в час

Количество полос – 4

Ширина полос движения – 3,5 метра