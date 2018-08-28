2018-08-28T14:22:53+03:00
Общество

В Крыму предупреждают об аномальной жаре

Пекло накроет полуостров с 29 августа по 2 сентября
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Зной легче перенести у моря.Зной легче перенести у моря.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Под занавес лета на Крымском полуострове воцарилась африканская жара.

- В период с 29 августа по 2 сентября в Крыму ожидается аномально-жаркая погода, значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на 7°C и более, -сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Спасатели в своей информации ссылаются на данные крымских синоптиков, а сайт ФГБУ «Крымское УГМС» в свою очередь сообщает, что в ближайшие дни столбик термометра в Симферополе поднимется до отметки + 33° ,чуть прохладнее будет в Севастополе и Керчи +31°. На Южном берегу Крыма также до + 31°.

Крымские спасатели, чтобы пережить зной без ущерба для здоровья, рекомендуют меньше бывать на улице, дома включать кондиционеры, пить больше воды, одевать светлую одежду из хлопка и не забывать о панамах и шляпах. И строго-настрого запрещают разводить костры в лесах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферополе на подсветку здания Совмина готовы потратить 4,9 миллионов рублей
Предприятие "Вода Крыма" сбрасывало сточные воды в Керченский пролив
Аксенов: Суд окончательно решил снести «Куб» в центре Симферополя
В Симферополе за техобслуживание лифтов готовы отдать 3,6 миллионов рублей
В Симферополе во время капремонта дорог ограничат парковку на центральных улицах
Спецпредставитель президента по экологии: Виновных в выбросе вредных веществ в Крыму нужно наказать
Власти Крыма: Выброс загрязняющих веществ произошел на армянском заводе «Титан»
Под Керчью обнаружили античную мраморную статую
Аксенов: Первая очередь «Тавриды» избавит от пробок трассу Симферополь-Керчь
В Никитском ботсаду пройдет фестиваль керамики «Огненные цветы»
Работы по очистке русла Салгира подорожали до 147 миллионов рублей
В сентябре в Коктебеле пройдет джазовый фестиваль "Live in Blue Bay-2018"
Отключили газ. Почти 2,5 тысячи жителей Симферополя остались без голубого топлива
В Крыму задержали гражданку Украины с фальшивым паспортом
Выехал на встречную: На трассе Симферополь - Феодосия произошло смертельное ДТП
Жарко и сухо: Погода в Крыму на 28 августа