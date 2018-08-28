В Крыму предупреждают об аномальной жаре

СЕГОДНЯ 14:22 2018-08-28T14:22:53+03:00

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Под занавес лета на Крымском полуострове воцарилась африканская жара.

- В период с 29 августа по 2 сентября в Крыму ожидается аномально-жаркая погода, значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на 7°C и более, -сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Спасатели в своей информации ссылаются на данные крымских синоптиков, а сайт ФГБУ «Крымское УГМС» в свою очередь сообщает, что в ближайшие дни столбик термометра в Симферополе поднимется до отметки + 33° ,чуть прохладнее будет в Севастополе и Керчи +31°. На Южном берегу Крыма также до + 31°.

Крымские спасатели, чтобы пережить зной без ущерба для здоровья, рекомендуют меньше бывать на улице, дома включать кондиционеры, пить больше воды, одевать светлую одежду из хлопка и не забывать о панамах и шляпах. И строго-настрого запрещают разводить костры в лесах.