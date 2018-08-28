2018-08-28T15:59:32+03:00
Общество

В Симферополе за техобслуживание лифтов готовы отдать 3,6 миллионов рублей

В документах госзакупки идет речь о 179 подъемных механизмах
Галина КОВАЛЕНКО
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На официальном сайте госзакупок объявлен аукцион «Техническое обслуживание и освидетельствование лифтов».

Заказчиком выступает МУП «Центральный Жилсервис», работающее в Симферополе. Городская компания ищет специалистов желающих провести техническое обслуживание и освидетельствование 179 лифтов.

Стартовая цена лота 3 603 864 рублей 28 копеек. Деньги победителю аукциона будет платить заказчик – МУП, то есть все расходы, по сути, возместят из бюджета города Симферополя.

Подъемные механизмы в многоэтажных домах – это весьма болезненная тема для столицы региона. Напоминаем, что в самом начале весны из-за неисправного лифта в многоэтажке на Пневматике погибла молодая женщина и ее 6-месячный ребенок. Экспертиза выявила множественные нарушения, допущенные при техобслуживания лифта в доме № 81 на улице Балаклавской, где и случилась эта жуткая трагедия.

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