Аксенов: Суд окончательно решил снести «Куб» в центре Симферополя

СЕГОДНЯ 16:11 2018-08-28T16:11:05+03:00

Эпопея со сносном скандального торгового центра продолжалась с 2015 года Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Владельцы не получат компенсации из-за того, что не пошли на компромисс с властями

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Апелляционный суд уже вынес решение о принудительном сносе ТЦ «Куб» в центре Симферополя, который признали самовольной постройкой.

-По «Кубу» уже есть судебное решение. К сожалению, владельцы оказались обманщиками, врали до последнего. С самого начала мы им предлагали компенсацию, альтернативные земельные участки – как это было на Центральном рынке. Но собственники тянули до последнего. Решение (суда. – Авт.) будет реализовано до конца, «Куб» будет снесен, - пояснил глава Крыма Сергей Аксенов.

Несознательные владельцы торгового центра на этот раз останутся без компенсации за демонтаж здания.

- Скажу, чтобы все фамилии (владельцев. – Авт.) были опубликованы. Никакие компенсационные меры им не будут предоставлены, – подчеркнул глава Крыма.

Напомним, демонтировать торговый центр «Куб» собирались еще в 2015 году, но только в 2017-м объект был признан самовольной постройкой. Снос ТЦ «Куб» планировали начать 28 мая, но процесс был приостановлен из-за решения суда о запрете демонтажа здания. Администрация города также обжаловала это решения в апеелляционном суде Крыма.