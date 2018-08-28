2018-08-28T16:36:01+03:00
Общество

Предприятие "Вода Крыма" сбрасывало сточные воды в Керченский пролив

По решению суда госпредприятие более 37 тысяч рублей штрафа
Надежда ДАЦЮК
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Госпредприятие «Вода Крыма» оштрафовано а 37 тысяч рублей за аварийный сброс сточных вод в Керченский пролив. Межрегиональное управление Росприроднадзора в Крыму и Севастополе обратилось в суд с требованием, чтобы «Вода Крыма» возместила причиненный вред, рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что специалисты Росприроднадзора обследовали берег реки Булганак, ливневые колодцы «Керченского торгового порта» и акваторию Керченского пролива в месте, где впадает река Булганак.

В сообщении указано, что в реку сбрасывали канализационные стоки, они попадали в акваторию Керченского пролива Азовского моря.

- В соответствии с экспертными заключениями, концентрация взвешенных веществ превышает установленную норму, – уточнили в пресс-службе.

По решению суда с предприятия постановлено взыскать более 37 тысяч рублей в качестве материального ущерба.

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