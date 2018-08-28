В Симферополе 29 августа начнут ремонтировать четыре улицы

СЕГОДНЯ 18:20 2018-08-28T18:20:38+03:00

Речь идет о Севастопольской, Объездной, Кубанской улицах, а также о переулке Кубанский

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В Симферополе 29 августа начнется капитальный ремонт четырех улиц.

По информации заместителя главы администрации города Сергея Круцюка, с подрядной организацией подписаны контракты на выполнение работ по улицам Севастопольской, Объездной, Кубанской, а также по переулку Кубанскому.

- Администрация города Симферополя приносит извинения за временные неудобства, а также просит водителей учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по территории города, - сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Напомним, В Симферополе за ремонт 6 улиц готовы отдать 317 миллионов рублей

В то же время дорог в Симферополе потратят 1,443 млрд рублей. Будет отремонтировано 16 объектов дорожной сети, в том числе дороги в микрорайоне Каменка.