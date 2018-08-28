В Симферополе 29 августа начнут ремонтировать четыре улицы
В Симферополе 29 августа начнется капитальный ремонт четырех улиц.
По информации заместителя главы администрации города Сергея Круцюка, с подрядной организацией подписаны контракты на выполнение работ по улицам Севастопольской, Объездной, Кубанской, а также по переулку Кубанскому.
- Администрация города Симферополя приносит извинения за временные неудобства, а также просит водителей учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по территории города, - сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
Напомним, В Симферополе за ремонт 6 улиц готовы отдать 317 миллионов рублей
В то же время дорог в Симферополе потратят 1,443 млрд рублей. Будет отремонтировано 16 объектов дорожной сети, в том числе дороги в микрорайоне Каменка.