В Черном море военные ищут "вражескую" подлодку

СЕГОДНЯ 07:05 2018-08-29T07:05:36+03:00

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На Черномориском флоте проходит учение по поиску и уничтожению вражеской подводной лодки.

Роль условного противника досталась экипажу подлодки "Ростов-на-Дону". Теперь им предстоит прятаться от наших военных. Искать "врага" будут малый противолодочный корабль "Суздалец" и морской тральщик "Ковровец". Причем придется не просто найти и уничтожить подлодку, но еще и выполнить практическую постановку мин.

Собственно, "Ковровец" будет выполнять "обеспечение противоминных охранных мероприятий".

С воздуха кораблям помогает морская авиация: в учениях участвуют противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.

- Кроме визуального поиска, экипажи Ка-27ПЛ задействуют опускаемую гид роакустическую станцию (ГАС), способную обнаруживать подводную лодку и определять ее координаты. Полученная от вертолётов информация будет оперативно передаваться на корабль, для нанесения торпедного и бомбового удара по подлодке, - рассказали в пресс-службе ЧФ.

Вертолеты Ка-27 ПЛ базируются на аэродроме Кача.