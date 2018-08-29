В Черном море военные ищут "вражескую" подлодку
На Черномориском флоте проходит учение по поиску и уничтожению вражеской подводной лодки.
Роль условного противника досталась экипажу подлодки "Ростов-на-Дону". Теперь им предстоит прятаться от наших военных. Искать "врага" будут малый противолодочный корабль "Суздалец" и морской тральщик "Ковровец". Причем придется не просто найти и уничтожить подлодку, но еще и выполнить практическую постановку мин.
Собственно, "Ковровец" будет выполнять "обеспечение противоминных охранных мероприятий".
С воздуха кораблям помогает морская авиация: в учениях участвуют противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.
- Кроме визуального поиска, экипажи Ка-27ПЛ задействуют опускаемую гид роакустическую станцию (ГАС), способную обнаруживать подводную лодку и определять ее координаты. Полученная от вертолётов информация будет оперативно передаваться на корабль, для нанесения торпедного и бомбового удара по подлодке, - рассказали в пресс-службе ЧФ.
Вертолеты Ка-27 ПЛ базируются на аэродроме Кача.