Аксенов пообещал учесть мнение местных жителей при строительстве цементного терминала в Феодосии

СЕГОДНЯ 12:49 2018-08-29T12:53:23+03:00

Сами феодосийцы выступают против инвестпроекта, так как он навредит курортной сфере города

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил создать рабочую группу, которая определить целесообразность строительства цементного терминала в Феодосии.

По его словам, жители города в своих обращениях не согласны с этим проектом - люди считают, что терминал несовместим с курортным статусом Феодосии и может навредить городским пляжам.

- Дал поручение моему заместителю – руководителю Аппарата Совета министров Ларисе Николаевне Опанасюк как куратору этого региона возглавить рабочую группу и до четверга представить предложения по сложившейся ситуации. Эти предложения будут рассмотрены на инвестиционном совете, который состоится в четверг, - рассказал Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что принимать решение о реализации инвестпроекта власти Крыма будут «исходя из интересов жителей региона, из интересов Крыма». Также в правительстве учтут необходимость сохранения и развития уникального курортно-рекреационного потенциала Феодосии.