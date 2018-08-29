2018-08-29T14:47:25+03:00
Политика

Морпехи ЧФ расстреляли "противника", который "напал" на колонну бронетехники

"Враг" устроил засаду на маршруте движения
Анастасия ЖУКОВА
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Морские пехотинцы Черноморского флота отбили нападение "врага" на колонну бронетехники во время совершения марша на полигон "Опук".

Согласно легенде учений, морпехи отражали диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника. Данные о неприятеле получили от беспилотников, расчеты которых проводили разведку местности на пути марша.

"Враг" устроил засаду на маршруте движения колонны.

- В ходе взаимодействия морских пехотинцев с расчетами «беспилотников» удалось вычислить засаду и подготовится к нейтрализации противника, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев. - Командир колонны отправил разведотделение в тыл противнику, а основные силы продолжили движение в готовности к нанесению огневого поражения. При подходе колонны бронемашины разделились на две группы, обходя подозрительную на предмет минирования часть дороги.

"Противник" открыл огонь, но морпехи уничтожили его прицельным перекрестным огнем с тыла и с фланга.

В учении задействовали более 20 единиц бронетехники и более 200 военнослужащих.

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