Морпехи ЧФ расстреляли "противника", который "напал" на колонну бронетехники
Морские пехотинцы Черноморского флота отбили нападение "врага" на колонну бронетехники во время совершения марша на полигон "Опук".
Согласно легенде учений, морпехи отражали диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника. Данные о неприятеле получили от беспилотников, расчеты которых проводили разведку местности на пути марша.
"Враг" устроил засаду на маршруте движения колонны.
- В ходе взаимодействия морских пехотинцев с расчетами «беспилотников» удалось вычислить засаду и подготовится к нейтрализации противника, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев. - Командир колонны отправил разведотделение в тыл противнику, а основные силы продолжили движение в готовности к нанесению огневого поражения. При подходе колонны бронемашины разделились на две группы, обходя подозрительную на предмет минирования часть дороги.
"Противник" открыл огонь, но морпехи уничтожили его прицельным перекрестным огнем с тыла и с фланга.
В учении задействовали более 20 единиц бронетехники и более 200 военнослужащих.