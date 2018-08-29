В Крыму на ремонт школ потратят больше 4 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 15:44 2018-08-29T15:44:11+03:00

Еще 49 миллионов предусмотрели на покупку школьных автобусов

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В Крыму на ремонтно-строительные работы и улучшение материально-технической базы школ потратят 4,05 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РК.

Дополнительно на ремонтные работы были выделены 2,6 миллиарда рублей, 49 миллионов рублей - на приобретение школьных автобусов, 15 миллионов – на приобретение технологического оборудования для пищеблоков, 100 миллионов на приобретение жилья для детей-сирот.

- 1124 образовательных организации Крыма на сегодняшний день имеют акты готовности к новому учебному году, - сообщили в Минобразе Крыма. - С сентября 2018 года планируется к открытию 2 новых детских сада в Белогорском районе общей вместимостью 470 мест.

В новом учебном году за школьные парты сядут 298 тысяч учащихся, из них 23 тысячи – первоклассники.

Напомним, как в Крыму собрать ребенка в школу и не разориться. «Комсомолка» посчитала, сколько денежек родителям придется потратить на форму и канцтовары.