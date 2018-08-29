В Армянске отремонтировали дорогу, ведущую к границе с Украиной

СЕГОДНЯ 15:58 2018-08-29T16:29:33+03:00

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В Армянске отремонтировали участок дороги, ведущий к границе с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Крымавтодор".

Ранее дорожное полотно на этом отрезке было покрыто выбоинами и трещинами. Также эксперты во время обследования выявили просадки, частичное разрушение кромки. Обочины были заниженными и неровными.

Кроме того, в обновлении и замене нуждались остановочные павильоны.

Сотрудники Крымавтодора восстановили почти 38 тысяч квадратных метров дороги: демонтировали старое покрытие, устроили выравнивающий и верхний слой, а также провели ямочный ремонт струйно-инъекционным методом и горячей асфальтобетонной смесью.

Дорожники заменили пешеходные ограждение, укрепили обочины и установили три остановочных павильона и 17 дорожных знаков. Бордюр покрасили, нанесли дорожную разметку.