Севастопольские чиновники обещают помочь владельцам домов на оползне «Учкуевский»

СЕГОДНЯ 19:53 2018-08-29T19:55:35+03:00

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В Севастополя разработали комплекс мер по обеспечению безопасности на обвалоопасных участках в садовых товариществах «Парус» и «Лесовод», расположенных между мысом Толстый и пляжем Учкуевка.

- Правительство города окажет содействие этим садовым товариществам в канализовании и выводе ливневых вод за пределы оползневых участков, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя. - Гости и жители города будут проинформированы об опасности «диких» пляжей под обрывами, представители гостиничного бизнеса – об ответственности, вплоть до уголовной, чтобы не подвергали жизни и здоровье постояльцев риску.

Также чиновники обещают, что все желающие приобрести земельный участок в Севастополе смогут получить на кадастровой карте и сайте правительства исчерпывающую информацию об оползневых зонах, правилах, требованиях и условиях использования земли в их границах, а также самовольных постройках.

Напомним, в конце июля в садовом товариществе «Парус» рухнула вниз с обрыва гостиница и бассейн. Чудом не пострадали люди.