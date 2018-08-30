Погода в Крыму на 30 августа: днем жара до +34

СЕГОДНЯ 07:21 2018-08-30T07:23:13+03:00

Температура воздуха на полуострове на 7 градусов выше климатической нормы

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В Крыму 30 августа на полуострове ожидается аномальная жара. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +34 градуса.

По данным синоптиков, до 2 сентября среднесуточная температура воздуха будет на 7 градусов выше климатической нормы.

- До конца недели жителей и гостей Крыма будет радовать солнечная и сухая погода, лишь 30 августа в отдельных районах возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха ночью 14…19, на побережье 20…25; днем 29…34, в горах 23…28, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Как водичка?

В Феодосии 26, Алуште 25, Ялте 25, в Севастополе 25…26, Евпатории 24, Черноморском 24. В Керченском проливе 24. В Азовском море 24.