В Черном море корабль "уничтожил" подлодку

СЕГОДНЯ 09:56 2018-08-30T09:56:31+03:00

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Малый противолодочный корабль "Суздалец" Черноморского флота на учениях уничтожил "вражескую" подводную лодку.

Учение проходило на одном из морских полигонов ЧФ в Черном море. Роль условного противника досталась экипажу подложки "Ростов-на-Дону".

Как отметили в пресс-службе ЧФ, экипаж МПК "Суздалец" обнаружил подводную лодку, применив "нестандартный подход во взаимодействии с противолодочным вертолетом морской авиации Ка-27ПЛ".

Корабль выследил подлодку, идентифицировал ее, а затем "уничтожил" с помощью торпедного оружия и реактивно-бомбометной установки РБУ-6000.