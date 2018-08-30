2018-08-30T11:39:19+03:00
Происшествия

В Севастополе у пенсионера украли бензопилу

Дорогостоящий инструмент приглянулся внуку
Анастасия ЖУКОВА
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В Севастополе у 77-летнего местного жителя похитили бензопилу.

Пенсионер обнаружил пропажу и сразу обратился в полицию. Но он никак не ожидал, что выяснят сотрудники уголовного розыска: оказывается, дорогостоящий инструмент украл... его собственный внук.

Парень 20 лет от роду, видимо, решил раздобыть деньжат по-быстрому и забрался в подсобное помещение дедушкиного дома, вытащил оттуда бензопилу и продал ее.

Деньги на момент задержания уже успел потратить на собственные нужды.

В отношении севастопольца возбудили уголовное дело по статье "кража" (ч.2 ст. 158 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. А мог бы просто у деда взаймы денег попросить.

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