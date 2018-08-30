В Севастополе у пенсионера украли бензопилу
В Севастополе у 77-летнего местного жителя похитили бензопилу.
Пенсионер обнаружил пропажу и сразу обратился в полицию. Но он никак не ожидал, что выяснят сотрудники уголовного розыска: оказывается, дорогостоящий инструмент украл... его собственный внук.
Парень 20 лет от роду, видимо, решил раздобыть деньжат по-быстрому и забрался в подсобное помещение дедушкиного дома, вытащил оттуда бензопилу и продал ее.
Деньги на момент задержания уже успел потратить на собственные нужды.
В отношении севастопольца возбудили уголовное дело по статье "кража" (ч.2 ст. 158 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. А мог бы просто у деда взаймы денег попросить.